СМИ: Анастасию Заворотнюк выписали из больницы

По данным канала, Заворотнюк вывезли из Европейского медицинского центра, где она находилась последний месяц. Ей закрыли обслуживание по ОМС и завершили лечение в стационаре.

Отмечается, что актриса продолжит лечение в другом месте, о чем ее родственники сообщили врачам клиники.

Сейчас состояние Заворотнюк оценивается как тяжелое, пишет Lenta.ru.

По данным СМИ, у актрисы якобы последняя стадия рака. Эту информацию ее семья никак не комментирует.

Ранее концертный директор Заворотнюк заявил, что тяжело больная актриса Анастасия Заворотнюк даст интервью одному из телевизионных каналов. Концертный директор Заворотнюк предупредил, что проанонсирует выступление актрисы, когда она будет готова поделиться информацией о состоянии здоровья. Но конкретной даты пока не назвал.