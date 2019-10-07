Директор Анастасии Заворотнюк сделал специальное заявление

Анастасия Заворотнюк и ее окружение просят прекратить спекуляции вокруг здоровья актрисы, семья Анастасии призывает верить только официальной информации, заявил накануне ее директор Стас Христов, сообщает ТАСС .

Анастасия и ее семья пока что не готовы озвучить какие-либо официальные комментарии относительно ее здоровья, подчеркнул представитель актрисы. Директор попросил уважать решение актрисы и ее семьи.

6 октября некоторые Тelegram-каналы сообщили о смерти актрисы на фоне тяжелого заболевания, пишет bfm.ru. По данным СМИ, у Заворотнюк последняя стадия рака. Эту информацию ее семья никак не комментирует.

Ранее концертный директор Заворотнюк заявил, что тяжело больная актриса Анастасия Заворотнюк даст интервью одному из телевизионных каналов. Концертный директор Заворотнюк предупредил, что проанонсирует выступление актрисы, когда она будет готова поделиться информацией о состоянии здоровья. Но конкретной даты пока не назвал.