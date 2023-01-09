«Опасная злодейка»: Принц Гарри высказался о супруге Карла III

По его словам, Камилла оказалась опасной «злодейкой», оставляющей «тела на улицах» на пути к своему положению.
Принц считает, что нынешняя супруга Карла III, с которой у того был роман еще в браке с принцессой Дианой, сделала все, чтобы заручиться поддержкой влиятельной британской прессы и упрочить свое положение в обществе.
«Она была злодейкой, третьим человеком в браке. Ей было нужно реабилитировать свой имидж», — говорит Гарри в интервью.
Он также объяснил, что связи с британской прессой сделали Камиллу опасной.
«С обеих сторон была открытая готовность обмениваться информацией, а в семье, построенной на иерархии, на пути к положению королевы-консорта на улице неизбежно останутся тела», — рассказывает принц.
По данным телеканала, в книге Гарри пишет, что супруга короля принесла его в жертву «на свой личный PR-алтарь».
Британский принц рассказал, что королевская семья читает таблоиды за завтраком. Их содержание, по словам Гарри, «оставляет отпечаток в сознании» вне зависимости от того, веришь ты написанному или нет.
Ранее английский принц Гарри рассказал о ссоре с отцом и лишении невинности.
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