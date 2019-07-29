Пелагея со «стальным прессом» появилась на фоне яхт

Российская певица Пелагея опубликовала фото, на котором позирует в откровенном наряде — кроп-топ и полупрозрачная юбка на запах с огромным разрезом.

Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.

Поклонники восхитились и засыпали комплиментами «бесконечные» ноги и внушительный пресс певицы.

«Невероятно красивая и обаятельная!», «Богиня», «Ноги божественны, стальной пресс, красотка!», «И снова народ позавидовал Ване», «Вы невероятная!», «Фигура идеальная!», «Шикарная», «Такая хрупкая и мощная одновременно», — пишут в комментариях поклонники.

Ранее поклонники Пелагеи перепутали ее со звездой Голливуда и фотомоделью.

«Не узнала сначала. Шикарна!», «На Шарлиз Терон здесь очень похожи», «Точно. Я думала сначала, это Шарлиз», «Красотка! Как вам хорошо без тонны косметики», «Да ладно?! Не узнать», — пишут комментаторы.

Также певица демонстрировала образ в красном откровенном платье.