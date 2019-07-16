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Поклонники Пелагеи перепутали ее со звездой Голливуда и фотомоделью

Российская певица Пелагея опубликовала фото, на котором позирует на морском побережье в светлом сарафане.

Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.
Концерт Пелагеи в Сростках на Шукшинском фестивале.
Анна Зайкова, altapress.ru

Многие поклонники отметили, что они не сразу узнали свою любимую артистку, добавив, что Пелагея сильно изменилась.

«Не узнала сначала. Шикарна!», «На Шарлиз Терон здесь очень похожи», «Точно. Я думала сначала, это Шарлиз», «Красотка! Как вам хорошо без тонны косметики», «Да ладно?! Не узнать», — пишут комментаторы.

Ранее Пелагея показала образ в красном откровенном платье, устроила романтическое свидание с мужем и похвасталась тонкой талией в платье с корсетом, пишет mail.ru.

Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников. Комментаторы заметили, что девочка очень похожа на папу — хоккеиста Ивана Телегина.

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