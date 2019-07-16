Поклонники Пелагеи перепутали ее со звездой Голливуда и фотомоделью

Многие поклонники отметили, что они не сразу узнали свою любимую артистку, добавив, что Пелагея сильно изменилась.
«Не узнала сначала. Шикарна!», «На Шарлиз Терон здесь очень похожи», «Точно. Я думала сначала, это Шарлиз», «Красотка! Как вам хорошо без тонны косметики», «Да ладно?! Не узнать», — пишут комментаторы.
Ранее Пелагея показала образ в красном откровенном платье, устроила романтическое свидание с мужем и похвасталась тонкой талией в платье с корсетом, пишет mail.ru.
Пелагея редко балует подписчиков фотографиями своей дочери Таисии, поэтому новый снимок вызвал бурную реакцию поклонников. Комментаторы заметили, что девочка очень похожа на папу — хоккеиста Ивана Телегина.