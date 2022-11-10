«Пенсионер» Гарик Бульдог Харламов написал весточку фанатам из санатория

Гарик Харламов — один из популярных участников Comedy Club — покинул шоу, напоминает KP.RU.

В свою очередь комика Андрея Бебуришвили, который якобы пришел на смену Харламову, начали заваливать хейтом.

Гарик начал оправдываться в соцсетях и попросил «любить Бебура», потому что «он хороший». Однако это не подействовало.

Тогда Харламов в сообщил, что взял паузу и сейчас находится в санатории. Назвал свой отпуск «первой неделей пенсии». И заявил, что скоро пойдет на процедуры.

Андрей Бебуришвили. Скриншот с оф. сайта Андрея Бебуришвили.

А Бебуришвили сообщил, что с Гариком они хорошие друзья. И никого не подсиживал.

Оказалось, что продюсеры «Камеди» решили таким «скандалом» между резидентами прорекламировать концерт Андрея Бебуришвили, который поставили в сетку вместо нового выпуска Comedy Club.

Замена, похоже, и правда экстренная, потому что до сих пор на официальном сайте телеканала в пятницу в вечернем слоте значится именно новый выпуск Comedy Club.

Так что, скорее всего, поклонники Эдуарда Сурового скоро вновь услышат его песни. После санатория, разумеется.

Харламов провел в Comedy Club 17 лет.