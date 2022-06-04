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Первый белый тигренок родился в Барнаульском зоопарке

Белые тигры Маяк и Фифа из Барнаульского зоопарка впервые стали родителями. У них родилась девочка, которую назвали Луна (ударение на «у»).

Фифа и Маяк.
Фифа и Маяк.
vk.com/zoo_22

Малышку трех дней от роду показал на видео и директор зоопарка Сергей Писарев, и его заместитель Александр Чеботарев.

Чеботарев также рассказал в комментариях, что рождение этого чуда было непростым, но благодаря слаженным и профессиональным действиям персонала малышку достали, начали бороться за ее жизнь.

Тигренок был очень слабым и сейчас находится на искусственном вскармливании. Но все будет хорошо и у малышей (пока точно неизвестно их количество), и у мамочки, обещает Александр.

А под Пасху тигрица Багира принесла трех тигрят.

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