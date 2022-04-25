В барнаульском зоопарке у опытной мамы-тигрицы появились малыши

Зоопарк выложил видео мамы с малышами. «Наше пасхальное чудо», — написали они.
Пользователи в комментариях поздравили многодетную мамочку и зоопарк. «Прибавилось счастья», «Умнички наши кысы», «С прибавление у полосатиков!», — написали комментаторы.
Напомним, в прошлом году в еще одном семействе кошачьих случилось прибавление — родителями вновь стали лев Алтай и львица Ая. Три малыша появились на свет 8 октября.
На днях в барнаульском зоопарке также появились маленькие сурикатики.
Как живет весной зоопарк — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.