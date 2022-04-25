В барнаульском зоопарке у опытной мамы-тигрицы появились малыши

В барнаульском зоопарке тигрица Багира на Пасху принесла трех тигрят. Багира — мама с опытом, в зоопарке она рожала не единожды. Последний раз четырех котят она родила в июне 2020 года.

Зоопарк выложил видео мамы с малышами. «Наше пасхальное чудо», — написали они.

Пользователи в комментариях поздравили многодетную мамочку и зоопарк. «Прибавилось счастья», «Умнички наши кысы», «С прибавление у полосатиков!», — написали комментаторы.

Напомним, в прошлом году в еще одном семействе кошачьих случилось прибавление — родителями вновь стали лев Алтай и львица Ая. Три малыша появились на свет 8 октября.

На днях в барнаульском зоопарке также появились маленькие сурикатики.

Как живет весной зоопарк — смотрите в фоторепортаже altapress.ru.