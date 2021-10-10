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Жизнь

«Три малявочки» появились в львином семействе в Барнаульском зоопарке

Барнаульский зоопарк сообщил о прибавлении в семье львов, в котором родители пока еще «запрещают» даже на видео снимать малышей и отгоняют от клетки.

Львята родились в Барнаульском зоопарке.
Львята родились в Барнаульском зоопарке.
vk.com/zoo_22.

Родителями вновь стали лев Алтай и львица Ая. Три малыша появились на свет 8 октября.

«Пол котят пока знает только мамочка, но мы подождем», — рассказали в зоопарке.


Напомним, в 2019 году в зоопарке впервые появились на свет три львенка — родителями стали Алтай и Ая. Летом 2020 года львы во второй раз стали родителями — тоже три львенка.

Львиному семейству подарили огромный мяч, с которым играли котята после того, как Алтай проверил предмет на безопасность.

Ранее Барнаульский зоопарк показал прогулку маленьких рысят — сразу, как только вся семья рысей вышла на прогулку.

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