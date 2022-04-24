24 апреля
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Жизнь

В Барнаульском зоопарке произошло то, что «еще никто не видел». В семье сурикатов родились сурикатики

Барнаульский зоопарк на своей странице во «ВКонтакте» сообщил о пополнении в семье сурикатов и опубликовал несколько видео с папой, мамой и двумя малышами.

В семье сурикатов родились два малыша. Барнаульский зоопарк.
В семье сурикатов родились два малыша. Барнаульский зоопарк.
кадр из видео.

В сообщении отметили, что «такого в нашем зоопарке еще никто не видел».

«В семье сурикатов пополнение. 30 марта на свет появились два малыша, пол которых мы с вами узнаем чуть позже», — рассказала администрация зоопарка.

На видео сурикатики еще не могут держаться в привычной стойке на задних лапах, но пытаются и падают на опилки.

В сообщении подчеркнули, что гости зоопарка уже имеют возможность любоваться этими крохами.

«Просим вас соблюдать тишину, не стучать в окно, не пытаться привлечь внимание животных», — обратились к посетителям.

Ранее в Барнаульском зоопарке в львином семействе появились «три малявочки».

Кстати, накануне altapress.ru прогулялся по зоопарку и в фоторепортаже рассказал о «сладких парочках», малышах и других питомцах.

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