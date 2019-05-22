Певица Алсу впервые прокомментировала скандал с дочерью на шоу «Голос. Дети»

Популярная российская певица Алсу впервые прокомментировала ситуацию с проектом «Голос. Дети», в котором победила ее дочь Микелла, а спустя время Первый канал аннулировал результаты из-за накруток голосов, сообщает «Интерфакс».

Певица сообщила, что «ее дочь и другие участники проекта оказались втянуты в какие-то игры». «Но я думаю, что все должно хорошо закончиться», — заявила она в эфире «Серебряного дождя».

Отвечая на вопрос, будет ли ее дочь участововать в спецвыпуске проекта, который состоится 24 мая, Алсу сказала, что девочка решит это самостоятельно.

С чего все началось

Напомним, победительницей последнего сезона шоу «Голос. Дети» стала Микелла Абрамова — дочь российской певицы Алсу и внучка экс-сенатора Ралифа Сафина. По результатам телефонного голосования она набрала 56,5% голосов, занявший второе место Ержан Максим — 27,9%. Сразу после финала заговорили о возможности накруток голосов.

Вскоре компания Group-IB, которую Первый канал нанял для проверки итогов голосования в финале шоу «Голос. Дети», обнаружила массированную автоматизированную отправку sms пользу дочери певицы Алсу.

После этого Первый канал аннулировал итоги финала шестого сезона этого проекта. Также телеканал примет меры, чтобы усовершенствовать и дополнительно защитить механизм голосования и чтобы случившееся не повторилось впредь.

Кроме того, телеканал объявил, что 24 мая покажет спецвыпуск «Голос. Дети» с участием всех финалистов.