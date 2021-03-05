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Певица из Новоалтайска выступит перед Басковым и Лазаревым

Валерия Чайка из Новоалтайска примет участие в вокальном шоу «Ну-ка, все вместе!» на телеканале «Россия». Талантливых исполнителей оценивает сразу сотня членов жюри во главе с певцом Сергеем Лазаревым. Ведет шоу Николай Басков.

Валерия Чайка.
Валерия Чайка.
предоставлено altapress.ru

Валерия исполнит перед композицию «Ищу тебя» из киноленты «31 июня».

Оценивать ее будут легенды 1990-х Катя Лель, Шура, Наталья Гулькина, композитор Григорий Гладков, заслуженный артист России Алексей Глызин, джазовые дивы и оперные певцы, исполнители народных песен и преподаватели вокала, топовые TikTok-блогеры и другие.

Приглашенным судьей в этом выпуске станет певец JONY.

«Я из творческой семьи и долго занималась и хореографией, и вокалом, но в какой-то момент родители поставили меня перед выбором и я выбрала вокал. Это мое первое участие в таком проекте, я немного волнуюсь, но уверена, что мне удастся покорить экспертов!» — призналась участница.

Выпуск шоу покажут 7 марта в 17:45 в эфире телеканала «Россия».

Ранее 24-летний Евгений Трофимов из Барнаула принимал участие в шоу «Ну-ка, все вместе!».

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