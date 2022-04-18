Почти парижский шик: в Барнауле прошла «неделя» моды. Фоторепортаж altapress.ru

16 апреля в краевой столице состоялось модное шоу Altay fashion week. Какие творения представили местные дизайнеры и почему week на самом деле day — в нашем материале.

Только начало

Модное мероприятие такого масштаба в регионе проводится впервые. Однако организаторы Виктория Труевцева и Маргарита Пикалина говорят, что теперь оно будет ежегодным. И постепенно действительно растянется до недели. А пока удалось уложиться всего в один день.

По словам создателей шоу, оно позволит не только показать аудитории, на что способны алтайские модельеры, но и поспособствовать сотрудничеству фотографов, моделей, стилистов и дизайнеров между собой.

Не хуже Европы

Некоторые и вовсе намерены затмить своими творениями известные мировые бренды, например, Prada и Armani. А другие модельеры пока только увеличивают объемы производства, переходя из индивидуального пошива к более массовому.

Помимо повседневной одежды, зрители смогли полюбоваться шикарными вечерними и свадебными платьями. А еще авторскими аксессуарами от одной из барнаульских мастериц.

Представителей сильного пола также не оставили на обочине стиля. Были продемонстрированы образы для мужчин. Кроме того, на подиуме украл внимание один детский наряд.