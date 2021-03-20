Подписчики подозревают Бузову в беременности

Подписчики поняли это как намек на возможную беременность, тем более, что на фотографии кабинета врача Бузова разместила стикер с младенцем и смайл с руками в молитвенном жесте.
В другой публикации Бузова сообщала, что обеими руками взялась за собственное здоровье.
В комментариях фанаты атаковали звезду вопросами, но она не ответила.
В конце января Ольга Бузова попала в подмосковную клинику из-за проблем со здоровьем.
«Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать», — поясняла она.
Медики диагностировали у нее истощение, порекомендовали набрать 11 килограммов, нарастить мышечную массу и заняться лечением спины.