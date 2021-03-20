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Подписчики подозревают Бузову в беременности

35-летняя теледива Ольга Бузова заинтриговала поклонников новой публикацией в Instagram. Она побывала в медицинском учреждении и сфотографировала дверь кабинета гинеколога, пишут «Невские новости».

Ольга Бузова.
Ольга Бузова.
instagram.com/buzova86

Подписчики поняли это как намек на возможную беременность, тем более, что на фотографии кабинета врача Бузова разместила стикер с младенцем и смайл с руками в молитвенном жесте.

В другой публикации Бузова сообщала, что обеими руками взялась за собственное здоровье.

В комментариях фанаты атаковали звезду вопросами, но она не ответила.

В конце января Ольга Бузова попала в подмосковную клинику из-за проблем со здоровьем.

«Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать», — поясняла она.

Медики диагностировали у нее истощение, порекомендовали набрать 11 килограммов, нарастить мышечную массу и заняться лечением спины.

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