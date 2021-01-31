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Срочно госпитализировали Ольгу Бузову

Телеведущая Ольга Бузова попала в подмосковную клинику Verba Mayr из-за проблем со здоровьем, сообщила она на своей странице в Instagram.

Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Концерт Ольги Бузовой в Барнауле. 3 октября 2019 года
Дмитрий Лямзин

Бывшая ведущая телестройки «Дом-2» рассказала поклонникам, что ежегодно проходит обследование у врачей, однако в 2021 году она решила проверить здоровье раньше из-за плохого самочувствия.

«Проблема в том, что я не могу ни есть, ни спать», — пояснила исполнительница.

По словам Бузовой, медики диагностировали у нее истощение, порекомендовали набрать 11 килограммов, нарастить мышечную массу и заняться лечением спины, пишет Lenta.ru.

«Помните, на „Ледниковом периоде“ у меня были большие проблемы. Но пока у меня просто нет на это сил», — призналась телеведущая программы на ТНТ «Бородина против Бузовой».

Ранее Бузова призналась, что ей интересно — знает ли президент РФ Владимир Путин о звезде телестройки. По словам Бузовой, Путин был всегда идеалом для нее, потому что ей нравятся «такие сильные мужчины, как наш президент». Она отметила, что он харизматичный человек, и предположила, что «многие девочки пережили влюбленность» в него.

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