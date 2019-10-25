Подписчики «раскатали» Яну Рудковскую за откровенный фотошоп

Яна Рудковская вместе с 6-летним сыном Сашей прилетела в Париж, где мальчик снимается для рекламной кампании.

Она поделилась фото с балкона гостиницы с видом на Эйфелеву башню.

Но многие подписчики обратили внимание не на один из символов Франции, а на лицо 44-летнего продюсера. Поклонники не сразу узнали Яну и раскритиковали ее за ретушь снимков — чтобы казаться моложе, чем она есть на самом деле.

«Фотошоп! Скоро младше сына будет выглядеть», «Яна это вы?», «Вы — не вы тут», «Скоро в подгузниках и с соской будет на фото», «Сама на себя не похожа», «Работа хирургов или фотошопа?» — возмутились комментаторы.

Сама Яна на критику реагировать не стала, пишет wmj.ru. Хотя некоторые все же отметили, что в Париже — шикарная осень.

Ранее продюсер уже «попадалась» на неумелой ретуши своих снимков, пишет mail.ru. А не так давно Яна Рудковская для съемок в модном журнале сильно изменилась и стала похожа на своего мужа — фигуриста Евгения Плющенко.

Яна Рудковская много лет прожила в Барнауле, училась в школе № 55.