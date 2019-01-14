Подруги «буги-вуги»: после новогоднего дебюта на Первом дуэт «Навка-Жасмин» улетел к морю

Певица показала совместное с фигуристкой фото поклонникам. Телезвезды позируют в макси-платьях, выглядят очень счастливыми и беззаботными.
Комментаторы пришли в восторг от нового фото и пожелали подругам приятного отдыха: «Теперь Вам будет веселее отдыхать!», «Восхитительные вечерние платья», «Какие вы красивые девушки», «Самые красивые и стильные!», «Какие красавицы», «Две подруги буги вуги», пишет mail.ru.
Некоторые, правда, поинтересовались: «Жасмин, а как Вы выбираете себе друзей? Их много у Вас? Считаете ли Вы, что ваши друзья искренни с Вами? То есть они с Вами не потому что Вы успешная и богатая? Например, Таня Навка».
Ранее сообщалось, что в новогоднюю ночь-2019 олимпийская чемпионка Татьяна Навка дуэтом с певицей Жасмин в исполнила исполнила хит Yes Sir, I Can Boogie на русском языке испанского дуэта Baccara.