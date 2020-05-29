«Покатилась и начала нести отсебятину»: Гузеева рассказала, как пьяная упала на сцене

Участница одного из выпусков «Давай поженимся» призналась, что злоупотребляет алкоголем. Ведущая решила на своем примере объяснить ей, что из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы.

«Один раз в жизни я играла спектакль очень нетрезвая. И думаю: „Дай-ка я упаду“. И я упала, и покатилась, и мне было так хорошо, и я какую-то отсебятину стала нести… И я вижу какое-то напряжение, но про себя думаю: „Я гениально играю!“ И я что-то там руки заламывала, думала, что я Сара Бернар. Мы себя не видим в этом состоянии! Я сорвала спектакль», — рассказала ведущая.

От вредной привычки звезду спас сын Георгий. Она случайно услышала, как он сказал: «Сама бухает и курит, а меня учит!» После этих слов Гузеева прекратила выпивать, отмечает издание.

Ранее Лариса Гузеева раскусила в теленевесте «ментальность бытовой проститутки».