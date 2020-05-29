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«Покатилась и начала нести отсебятину»: Гузеева рассказала, как пьяная упала на сцене

Актриса и ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева рассказала, как однажды играла в спектакли будучи в состоянии алкогольного опьянения, пишет teleprogramma.pro.

Лариса Гузеева.
Лариса Гузеева.
Скриншот видео 1tv.ru

Участница одного из выпусков «Давай поженимся» призналась, что злоупотребляет алкоголем. Ведущая решила на своем примере объяснить ей, что из-за этого могут возникнуть серьезные проблемы.

«Один раз в жизни я играла спектакль очень нетрезвая. И думаю: „Дай-ка я упаду“. И я упала, и покатилась, и мне было так хорошо, и я какую-то отсебятину стала нести… И я вижу какое-то напряжение, но про себя думаю: „Я гениально играю!“ И я что-то там руки заламывала, думала, что я Сара Бернар. Мы себя не видим в этом состоянии! Я сорвала спектакль», — рассказала ведущая.

От вредной привычки звезду спас сын Георгий. Она случайно услышала, как он сказал: «Сама бухает и курит, а меня учит!» После этих слов Гузеева прекратила выпивать, отмечает издание.

Ранее Лариса Гузеева раскусила в теленевесте «ментальность бытовой проститутки».

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