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Поклонники Ляйсан Утяшевой сочли странным ее наряд «в перьях»

Телеведущая и гимнастка Ляйсан Утяшева стала героиней новой фотосессии. Снимок с мероприятия звезда опубликовала в Instagram.

Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
Павел Воля и Ляйсан Утяшева.
fishki.net

Мнения поклонников Ляйсан разделились — некоторым фото понравилось. А другие раскритиковали гимнастку за странный образ, который она выбрала для съемки — топ с перьями и кожаные брюки: «Такой наряд вас толстит», «Этот цвет волос старит вас», — пишет mail.ru.

Ранее Ляйсан взбудоражила поклонников дерзким образом — в пиджаке и ботфортах. Она приняла участие в фотосессии, для которой примерила дерзкий наряд, состоящий лишь из удлиненного жакета от L’Enigme и высоких сапог от Aquazzura.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Так, она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами. Впрочем, подписчики гимнастки отнюдь не всегда благосклонно относятся к ее модным экспериментам.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

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