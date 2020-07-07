Поклонники не узнали Татьяну Навку «без фильтров» и косметики

Навка опубликовала фото из путешествия в заповедник «Кижи». На снимках 45-летняя фигуристка — без косметики и фильтров.

Некоторых пользователей смутили опубликованные фото — на них фигуристка выглядит совсем не так, как обычно.

Многие не узнали звезду ледовых шоу.

«Не узнала совсем», «А это вообще Татьяна?», «Что-то я тоже не узнаю Татьяну! Неужели это она?», «Это ваше истинное лицо без фильтров?» — спрашивают комментаторы.

Действительно, на снимках Навка сильно отличается от той эффектной и яркой блондинки, какой мы привыкли ее видеть, пишет mail.ru.

Ранее Татьяна Навка в честь своего мужа Дмитрия Пескова опубликовала подборку фото с ним.

Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Они познакомились в 2010 году. Позже между ними завязался роман. Фигуристка и пресс-секретарь президента России официально оформили отношения в 2015 году.

В августе 2014 года у пары родилась дочь Надежда. От брака с Александром Жулиным Навка воспитывает дочь Александру, а у Пескова от двух предыдущих браков есть дочь и три сына.