Поклонники не узнали Татьяну Навку «без фильтров» и косметики

Навка опубликовала фото из путешествия в заповедник «Кижи». На снимках 45-летняя фигуристка — без косметики и фильтров.
Некоторых пользователей смутили опубликованные фото — на них фигуристка выглядит совсем не так, как обычно.
Многие не узнали звезду ледовых шоу.
«Не узнала совсем», «А это вообще Татьяна?», «Что-то я тоже не узнаю Татьяну! Неужели это она?», «Это ваше истинное лицо без фильтров?» — спрашивают комментаторы.
Действительно, на снимках Навка сильно отличается от той эффектной и яркой блондинки, какой мы привыкли ее видеть, пишет mail.ru.
Ранее Татьяна Навка в честь своего мужа Дмитрия Пескова опубликовала подборку фото с ним.
Навка — жена пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова. Они познакомились в 2010 году. Позже между ними завязался роман. Фигуристка и пресс-секретарь президента России официально оформили отношения в 2015 году.
В августе 2014 года у пары родилась дочь Надежда. От брака с Александром Жулиным Навка воспитывает дочь Александру, а у Пескова от двух предыдущих браков есть дочь и три сына.