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Поклонники обсуждают располневшего Киркорова

Российский поп-король, 54-летний певец Филипп Киркоров привлек внимание своих поклонников изменениями в фигуре. Фанаты усмотрели, что артист потолстел и обзавелся объемным животом.

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
https://www.instagram.com/fkirkorov/

В частности, подписчики сравнили старые фото певца с тем, как он выглядел на концерте блогера и певца Давы (Давида Манукяня).

«Обратили внимание, что Филипп без сольников в Кремле как-то снова набрал вес. Как бы огромный гардероб с люксовым шмотом LV, Gucci, Dior, DG и прочей мелочевкой не пришлось перешивать. Или того хуже — продавать!» — пишет Telegram-канал «Только никому».

Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров.
www.instagram.com/fkirkorov/

Ранее выяснилось, что Киркоров приобрел квартиру, которая раньше принадлежала бывшему президенту Киргизии.

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