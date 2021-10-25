Поклонники обсуждают располневшего Киркорова

Российский поп-король, 54-летний певец Филипп Киркоров привлек внимание своих поклонников изменениями в фигуре. Фанаты усмотрели, что артист потолстел и обзавелся объемным животом.

В частности, подписчики сравнили старые фото певца с тем, как он выглядел на концерте блогера и певца Давы (Давида Манукяня).

«Обратили внимание, что Филипп без сольников в Кремле как-то снова набрал вес. Как бы огромный гардероб с люксовым шмотом LV, Gucci, Dior, DG и прочей мелочевкой не пришлось перешивать. Или того хуже — продавать!» — пишет Telegram-канал «Только никому».

Ранее выяснилось, что Киркоров приобрел квартиру, которая раньше принадлежала бывшему президенту Киргизии.