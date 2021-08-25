У Киркорова нашли двухэтажный пентхаус экс-президента Киргизии

В 2020 году российский поп-певец Филипп Киркоров приобрел квартиру, которая раньше принадлежала бывшему президенту Киргизии Аскару Акаеву, сообщает Telegram-канал « Новый Век ».

Согласно выписке из Росреестра, в декабре 2020 года Киркоров купил у Акаева двухэтажный пентхаус в жилом комплексе «Филипповский», в центре Москвы.

Рыночная стоимость объекта достигла почти миллиарда рублей. Однако неизвестно, сколько за недвижимость отдал певец.

Пентхаус занимает площадь в 537 квадратных метров, пишет Lenta.ru.

Интерьер здания выполнен в дворцовом стиле с мрамором и мозаикой.

Помимо бывшей квартиры президента, в этом же комплексе Киркоров владеет двумя объектами, площадью 190 и 209 квадратных метров, соответственно.

Между тем в феврале Народного артиста России Филиппа Киркорова разыскивали приставы из-за суммарного долга почти в 70 млн рублей, следует из данных Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

В мае 2020 года Таганский суд Москвы обязал Киркорова выплатить более 2,2 миллиона рублей предпринимателю, занимавшемуся ремонтом его дома в Подмосковье.

Представители артиста подали апелляцию, однако проиграли ее. При этом необходимую сумму банку певец так и не выплатил.