Поклонники оценили «бицуху» Софии Ротару

Журналист Дмитрий Гордон опубликовал снимок с Софией Ротару. На фото они танцуют, держась за руки, сообщает «Рамблер». Пользователи отметили спортивное телосложение певицы.

Под фото много восторженных отзывов, большинство которых о внешнем виде Ротару.

«Норм бицуха», — отмечает один из комментаторов.

Скорее всего, фото архивное, поскольку его сделали в теплое время года. Дату съемки автор не назвал.

Дмитрий Гордон и София Ротару известны своей крепкой дружбой, отмечает портал «Народные новости». Журналист неоднократно подчеркивал свое уважение к певице и называет ее звездой с большой буквы.

Ранее София Ротару подверглась нападкам со стороны российских коллег за то, что она якобы поддерживает военную операцию на востоке Украины.