Поклонники оценили «бицуху» Софии Ротару

Под фото много восторженных отзывов, большинство которых о внешнем виде Ротару.
«Норм бицуха», — отмечает один из комментаторов.
Скорее всего, фото архивное, поскольку его сделали в теплое время года. Дату съемки автор не назвал.
Дмитрий Гордон и София Ротару известны своей крепкой дружбой, отмечает портал «Народные новости». Журналист неоднократно подчеркивал свое уважение к певице и называет ее звездой с большой буквы.
Ранее София Ротару подверглась нападкам со стороны российских коллег за то, что она якобы поддерживает военную операцию на востоке Украины.