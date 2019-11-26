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Политика

Директор Ротару прокомментировал травлю артистки

Украинская эстрадная певица София Ротару подверглась нападкам со стороны российских коллег за то, что она якобы поддерживает военную операцию на востоке Украины и при этом зарабатывать в гастрольных турах в России.

София Ротару.
София Ротару.
sofiarotaru.com

Концертный директор Ротару Сергей Лавров в программе «60 минут» попытался прояснить эту ситуацию.

«София Ротару никогда не спонсировала никакие военные операции, она никуда не посылала банки с вареньем. По этому поводу много лжи со стороны желтой прессы. София Михайловна абсолютно миролюбивый человек. Она не спонсирует войну. У нее есть кого спонсировать — это ее родственники: братья, внуки, дети. Вот их она спонсирует. Поэтому все высказывания о том, что она спонсировала войну — ложь», — пояснил директор.

В прошлом году артистка не поехала на «Песню года» в Москву, поскольку хотела избежать возможных провокаций, пишет «Московский комсомолец».

В ответ на решение певицы выступать в России глава соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский призвал игнорировать концерт Ротару и бойкотировать концерты всех артистов, которые приезжают в Россию с гастролями и при этом критикуют ее.

Летом София Ротару выступала в качестве приглашенного гостя на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Появление 72-летней певицы на сцене фестиваля произвело настоящий фурор среди публики и фанатов и поклонников. Ведь Ротару давно не выступала в России.

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