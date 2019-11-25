Скандал: Лев Лещенко вступился за «хуторянку» и осудил Ангелину Вовк

«София Ротару — человек мира. Она где хочет, там и поет», — цитирует «Газета.Ru» Льва Лещенко, который назвал разговоры о том, что критика в адрес Ротару является чьим-то заказом, глупостями.
При этом певец осудил многолетнюю ведущую фестиваля «Песня года» Ангелину Вовк за слова о том, что Ротару едет в Россию за деньгами.
Как начался скандал
Ранее стало известно, что уроженка Украины Ротару примет участие в новогоднем концерте «Песня года» и выступит на корпоративах в Москве, пишет телеканал 360.
Гонорар певицы в предстоящем «новогоднем» сезоне составит более 3 млн рублей, уточняет агентство Nation News. При этом в прошлом году артистка отказалась давать концерты в России из-за военного положения на Украине.
В ответ на решение певицы выступать в России глава соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский призвал игнорировать концерт Ротару и бойкотировать концерты всех артистов, которые приезжают в Россию с гастролями и при этом критикуют ее, пишет Ura.ru.
Позже концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил «URA.RU», что критика певицы и призывы лишить ее звания Народной артистки СССР являются заказной. В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что никакого заказа нет, пишет RT.
Успех на «волне»
Летом София Ротару выступала в качестве приглашенного гостя на фестивале «Новая волна» в Сочи.
Появление 72-летней певицы на сцене фестиваля произвело настоящий фурор среди публики и фанатов и поклонников. Ведь Ротару давно не выступала в России.
«Царица стиля», «Роскошная женщина», «Всем бы нашим старушкам брать пример с Ротару. И не молодится, и старой не выглядит», «Время над ней не властно. Шикарна», «Все люди как люди, а она — королева», — восхищались комментаторы под фото с выступления Ротару.
Ротару произвела своим выступлением перед российской публикой настоящий фурор.
После разразившегося скандала поклонники певицы стали оставлять ободряющие комментарии на ее странице в Instagram.