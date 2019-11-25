Скандал: Лев Лещенко вступился за «хуторянку» и осудил Ангелину Вовк

Певец Лев Лещенко заявил, что никто не может запретить исполнительнице Софии Ротару петь там, где она хочет — так он прокомментировал критику в адрес певицы из-за ее планов выступить в Москве на «Песне года».

«София Ротару — человек мира. Она где хочет, там и поет», — цитирует «Газета.Ru» Льва Лещенко, который назвал разговоры о том, что критика в адрес Ротару является чьим-то заказом, глупостями.

При этом певец осудил многолетнюю ведущую фестиваля «Песня года» Ангелину Вовк за слова о том, что Ротару едет в Россию за деньгами.

Как начался скандал

Ранее стало известно, что уроженка Украины Ротару примет участие в новогоднем концерте «Песня года» и выступит на корпоративах в Москве, пишет телеканал 360.

Гонорар певицы в предстоящем «новогоднем» сезоне составит более 3 млн рублей, уточняет агентство Nation News. При этом в прошлом году артистка отказалась давать концерты в России из-за военного положения на Украине.

В ответ на решение певицы выступать в России глава соцкомитета Совфеда Валерий Рязанский призвал игнорировать концерт Ротару и бойкотировать концерты всех артистов, которые приезжают в Россию с гастролями и при этом критикуют ее, пишет Ura.ru.

Лев Лещенко. ru.wikipedia.org

Позже концертный директор Софии Ротару Сергей Лавров заявил «URA.RU», что критика певицы и призывы лишить ее звания Народной артистки СССР являются заказной. В ответ на это председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что никакого заказа нет, пишет RT.

Успех на «волне»

Летом София Ротару выступала в качестве приглашенного гостя на фестивале «Новая волна» в Сочи.

Появление 72-летней певицы на сцене фестиваля произвело настоящий фурор среди публики и фанатов и поклонников. Ведь Ротару давно не выступала в России.

«Царица стиля», «Роскошная женщина», «Всем бы нашим старушкам брать пример с Ротару. И не молодится, и старой не выглядит», «Время над ней не властно. Шикарна», «Все люди как люди, а она — королева», — восхищались комментаторы под фото с выступления Ротару.

Ротару произвела своим выступлением перед российской публикой настоящий фурор.

После разразившегося скандала поклонники певицы стали оставлять ободряющие комментарии на ее странице в Instagram.