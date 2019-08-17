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Поклонники раскритиковали Полину Гагарину за худобу

Известная певица Полина Гагарина разместила на своей странице в Instagram снимок, сделанный на отдыхе на Крите. Некоторые подписчики раскритиковали звезду за худобу.

Полина Гагарина в отпуске.
Полина Гагарина в отпуске.
instagram.com/gagara1987

На фотографии певица стоит около бассейна в купальнике с черной повязкой на голове, опираясь на кресло. «Всем солнечный привет! Как у вас погода?», — написала Гагарина.

В ответ некоторые подписчики принялись критиковать звезду за худобу, отмечает «Пятый канал». Комментаторы сообщили, что фигура стала похожа на мальчишескую.

«Это уже анорексия…», «Зачем женщине показывать эти торчащие мослы и мальчиковую фигуру? В платье все-таки лучше!» — писали пользователи на странице Гагариной в Instagram.

Это не первый раз, когда Полина Гагарина обеспокоила поклонников своим внешним видом. Напомним, ранее звезда опубликовала в Instagram фото с отдыха в Греции. В тот раз фанаты также ужаснулись худобе девушки.

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