Полина Гагарина взорвала Instagram идеальным шпагатом в воздухе

Певица Полина Гагарина опубликовала в Instagram фото идеального шпагата в прыжке, чем вызвала восторг и похвалу подписчиков. Снимок сделан в Дубае, куда звезда полетела отдыхать.

Комментаторы сразу отметили, что поперечный шпагат у 32-летней звезды вышел гораздо «лучше, чем у Волочковой» и экс-балерина «сойдет с ума». Именно Волочкова в свое время «захватила» социальные сети своими фирменными шпагатам в мини-бикини на Мальдивах.

«Трюк» под названием Полина Вандам Гагарина", подписала фото сама певица.

Некоторые подписчики звезды уверены, что фотография — результат фотошопа.

В марте на последнем выступлении в китайском шоу Singer певице пришлось выступать под обезболивающим. Дело в том, что артистка получила травму спины во время одной из репетиций.