Полину Гагарину танцоры унесли со сцены из-за травмы спины

Российская певица Полина Гагарина участвует в китайском шоу Singer. Последнее выступление Гагариной прошло лишь благодаря лекарствам и обезболивающим. Дело в том, что артистка получила травму спины во время одной из репетиций, пишет rambler.ru.

Певица призналась, что во время своего номера практически не могла двигаться, а на сцену ее выносили и уносили танцоры. Выступить певица смогла лишь благодаря адреналину и лекарствам, сообщает «7 Дней».

«Как бы там ни было, сейчас мне намного лучше. Каждый день остеопат, иголки, растяжки и поддержка близких и вас, мои дорогие друзья! Это дает мне силы и веру в будущее», — рассказала Полина в своем Instagram.

«Ну как же так можно было выступить и пропеть всё со сложнейшей хореографией! Я смотрела выступление, уже зная про травму и не заметила ни каких проблем, только не было в глазах чертенят и улыбки! Понятно, что адреналин и препараты, но это так больно и так тяжело. Берегите себя!», — поддерживают певицу комментаторы.

О шоу и выступлении

SINGER — аналог российского конкурса «Голос», за одним исключением, что на китайском шоу соревнуются профессиональные артисты, пишет goodhouse.ru. Первые два выступления артистки прошли с оглушительным успехом. Полина исполнила на китайском песню «Катюша» и спела песню Виктора Цоя «Кукушка».

Для последнего выступления певица выбрала авторскую песню Forbidden Love, которую она сочинила в 24 года после неудачного романа.