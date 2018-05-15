Фанаты Полины Гагариной разозлились на певицу из-за откровенного фото

На новом фото она запечатлена топлес, лицом к океану, так что можно видеть только ее спину.

Но откровенное фото не понравилось многим из фанатов.

"То ли мальчик, то ли девочка. Непонятно теперь", "Очень тоненькая! Даже смотреть не хочется", "Я думал, единственная порядочная, ошибся! Отписка!", "Без этого нельзя сейчас прожить, никак? С твоим голосом раздеваться не обязательно", — негодуют фанаты Гагариной. Некоторые стали опасаться, как бы певица не начала вести свой Instagram в том же стиле, что Анастасия Волочкова или Ольга Бузова. "Полина, тебя Бузова укусила?", — спросила одна из подписчиц, пишет ura.ru.