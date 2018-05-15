Фанаты Полины Гагариной разозлились на певицу из-за откровенного фото

Певица Полина Гагарина поделилась с фанатами снимком с Мальдив.
На новом фото она запечатлена топлес, лицом к океану, так что можно видеть только ее спину.
Но откровенное фото не понравилось многим из фанатов.
"То ли мальчик, то ли девочка. Непонятно теперь", "Очень тоненькая! Даже смотреть не хочется", "Я думал, единственная порядочная, ошибся! Отписка!", "Без этого нельзя сейчас прожить, никак? С твоим голосом раздеваться не обязательно", — негодуют фанаты Гагариной. Некоторые стали опасаться, как бы певица не начала вести свой Instagram в том же стиле, что Анастасия Волочкова или Ольга Бузова. "Полина, тебя Бузова укусила?", — спросила одна из подписчиц, пишет ura.ru.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.