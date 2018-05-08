На Мальдивах в Полину Гагарину "вселилась" Волочкова

На одном из свежих фото она позирует на ветке дерева, демонстрируя растяжку.

Публикация от Polina Gagarina (@gagara1987) 7 Май 2018 в 3:35 PDT

Но интернет-пользователи посчитали такую позу вульгарной, а подобный стиль больше подходящим Анастасии Волочковой с ее знаменитыми шпагатами. "Ничего себе", "Вы такая нежная, а фото выглядит вульгарно", "Никакая! Это не ваш стиль, это скорее Волочковой", "Неудачное фото", — написали в комментариях Полине, пишет mail.ru.