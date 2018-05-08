На Мальдивах в Полину Гагарину "вселилась" Волочкова

Полина Гагарина отдыхает на Мальдивах и выставляет в Instagram снимки.
На одном из свежих фото она позирует на ветке дерева, демонстрируя растяжку.
Но интернет-пользователи посчитали такую позу вульгарной, а подобный стиль больше подходящим Анастасии Волочковой с ее знаменитыми шпагатами. "Ничего себе", "Вы такая нежная, а фото выглядит вульгарно", "Никакая! Это не ваш стиль, это скорее Волочковой", "Неудачное фото", — написали в комментариях Полине, пишет mail.ru.
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