Идеальный шпагат Волочковой не понравился ее подписчикам

На этот раз прима выложила фото идеального поперечного шпагата, исполненного на тренажере. Несмотря на мастерскую растяжку и явные признаки похудения знаменитости, подписчики раскритиковали снимок, пишет ura.ru.

На новой фотографии балерина позировала в привычной для всех позе — на шпагате.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Апр 2018 в 3:36 PDT

Но многие пользователи не оценили этот снимок: "Кроме элементарного шпагата, удивить больше нечем!", "Шпагат есть, ума не надо! Сдурела баба совсем", "Ноги, как скамейка", "Ну достала со своим шпагатом".

Ранее Волочкова публично обрушилась на подписчиц, которые ее критиковали. Артистка призвала своих фанатов вместе посмеяться над "ущербными и недолюбленными бабами", передает "Федеральное агентство новостей".