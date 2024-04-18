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Популярная компания выпустила компьютерную мышь, которая поможет копирайтерам и рерайтерам

Logitech представила компьютерную мышку с ChatGPT. Об этом сообщает издание The Verge.

Компьютер.
Компьютер.
unsplash.com

Отмечается, что у девайса есть дополнительная кнопка, чтобы вызвать виртуального помощника. На данную кнопку можно настроить быстрый запуск встроенной программы Logi AI Prompt Builder. Она создана для работы с инструментами искусственного интеллекта (ИИ).

Журналисты издания, которые тестировали мышку, рассказали, что использовали вызов помощника, чтобы перефразировать абзац текста, сделать его короче или переписать. Это поможет работать копирайтерам, рерайтерам и всем, кто имеет отношение к тексту.

Многие считают, что программа действительно может быть полезной.

Стоимость мыши составляет 50 долларов (около 4,7 тыс. рублей). На данный момент утилита Prompt Builder работает с английским языком.

Ранее сообщалось, что Android-смартфоны можно будет заряжать через NFC.

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