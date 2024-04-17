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Жизнь

Android-смартфоны можно будет заряжать через NFC

В Android 15 появится поддержка зарядки через NFC. Об этом сообщает издание Android Authority.

Смартфон в руках.
Смартфон в руках.
Фото: ru.freepik.com, автор Dragana_Gordic.

Отмечается, что функция NFC в первую очередь предназначена для бесконтактных платежей, однако ее можно использовать для беспроводной зарядки.

При этом с помощью нововведения можно будет заряжать смартфоны, которые имеют сравнительно небольшой аккумулятор. Например, наушники, умные часы и другое.

WLC сильно уступает по мощности другим протоколам зарядки. Поэтому полноценно заряжать смартфон с ее помощью не получится.

Ранее сообщалось, что искусственный интеллект появится на смартфонах Apple.

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