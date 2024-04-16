Искусственный интеллект появится на смартфонах Apple

Отмечается, что основные функции ИИ будут запускать на смартфонах бренда локально. При этом для их работы не потребуется интернет.
В компании заявили, что благодаря этому все данные будут конфиденциальны, потому что все данный останутся в памяти телефона.
Скорее всего, новые функции будут обрабатываться с помощью Google Gemini или другого инструмента. Также поддержка ИИ должна появиться на других устройствах бренда.
Ранее сообщалось, что во время производства iPhone 16 возникли сложности.
Самое важное - в нашем Telegram-канале