«Пора становиться отцом». Блогер Дава опубликовал видео с новорожденным

Российский поп-исполнитель и видеоблогер Дава опубликовал в соцсетях ролик, где держит на руках младенца.

На видео Дава держит на руках своего недавно родившегося брата. На кадрах видно, как видеоблогер счастлив: улыбается и нежно целует в лоб малыша.

«Прохожу курс молодого отца. Получается?» — подписал Дава.

К слову, Дава совершает ошибки: например, положил в коляску ребенка неправильно. Но он очень старается.

Напоминаем, что раньше поп-исполнитель из Новосибирска состоял в отношениях с Ольгой Бузовой. В 2021 году они расстались.

Своих детей у Давы нет. Блогеру приписывают роман с певицей Мари Краймбрери.