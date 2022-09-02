2 сентября
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

«Пора становиться отцом». Блогер Дава опубликовал видео с новорожденным

Российский поп-исполнитель и видеоблогер Дава опубликовал в соцсетях ролик, где держит на руках младенца.

Младенец в подгузнике.
Младенец в подгузнике.
unsplash.com.

На видео Дава держит на руках своего недавно родившегося брата. На кадрах видно, как видеоблогер счастлив: улыбается и нежно целует в лоб малыша.

«Прохожу курс молодого отца. Получается?» — подписал Дава.

К слову, Дава совершает ошибки: например, положил в коляску ребенка неправильно. Но он очень старается.

Напоминаем, что раньше поп-исполнитель из Новосибирска состоял в отношениях с Ольгой Бузовой. В 2021 году они расстались.

Своих детей у Давы нет. Блогеру приписывают роман с певицей Мари Краймбрери.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость