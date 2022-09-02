«Пора становиться отцом». Блогер Дава опубликовал видео с новорожденным

На видео Дава держит на руках своего недавно родившегося брата. На кадрах видно, как видеоблогер счастлив: улыбается и нежно целует в лоб малыша.
«Прохожу курс молодого отца. Получается?» — подписал Дава.
К слову, Дава совершает ошибки: например, положил в коляску ребенка неправильно. Но он очень старается.
Напоминаем, что раньше поп-исполнитель из Новосибирска состоял в отношениях с Ольгой Бузовой. В 2021 году они расстались.
Своих детей у Давы нет. Блогеру приписывают роман с певицей Мари Краймбрери.