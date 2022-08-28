28 августа
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Жизнь

Алла Пугачева вернулась в Россию «наводить порядок»

Знаменитая певица прокомментировала свое возвращение на Родину после долгого отсутствия, сообщает «РЕН-ТВ».

Алла Пугачева.
Алла Пугачева.
@maxgalkinru

После длительного пребывания за границей звезда российской эстрады вернулась в Россию.

Певица сообщила журналистам, что находится в России уже давно. Кроме того, она поделилась планами на осень, отметив, что будет «наводить порядок».

— Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове, — цитирует певицу «РЕН ТВ».

Также Пугачева подтвердила, что дети пойдут в школу 1 сентября, как обычно.

Ранее сообщалось, что юморист Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева выставили на продажу свой замок в деревне Грязь за 700 млн рублей.

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