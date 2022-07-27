Максим Галкин решил продать свой замок в деревне Грязь

Зайцев сослался на источник в окружении звездной пары и сообщил, что супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости.
По данным СМИ, особняк выставили на продажу практически сразу после отъезда Галкина и Пугачевой в Израиль.
По словам политолога, звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.
По словам собеседника, супруги уже выбрали место в США, где планируют приобрести особняк до наступления зимы, пишет Газета.Ru.
Ранее виллу Пугачевой и Галкина на «израильской Рублевке» сняли с воздуха. А в мае Алла Пугачева рассказала, когда вернется в Россию.