Максим Галкин решил продать свой замок в деревне Грязь

Юморист Максим Галкин и его супруга Алла Пугачева выставили на продажу свой замок в деревне Грязь за 700 млн рублей, сообщил политолог Евгений Зайцев в разговоре с изданием Solenka.info .

Зайцев сослался на источник в окружении звездной пары и сообщил, что супруги уже занимаются переоформлением своей российской недвижимости.

По данным СМИ, особняк выставили на продажу практически сразу после отъезда Галкина и Пугачевой в Израиль.

По словам политолога, звездная пара намерена приобрести дом в Калифорнии.

По словам собеседника, супруги уже выбрали место в США, где планируют приобрести особняк до наступления зимы, пишет Газета.Ru.

Ранее виллу Пугачевой и Галкина на «израильской Рублевке» сняли с воздуха. А в мае Алла Пугачева рассказала, когда вернется в Россию.