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Шоу-бизнес

Алла Пугачева рассказала, когда вернется в Россию

Российская певица Алла Пугачева рассказала «Известиям», когда вернется в Россию.

Алла Пугачева и Максим Галкин
Алла Пугачева и Максим Галкин
опубликовано на yapokupayu.ru

По ее словам, она планирует вернуться с детьми в сентябре, когда закончатся школьные каникулы.

«1 сентября дети должны идти в школу. Сейчас они онлайн учатся», — сказала Пугачева.

Сообщения о том, что Пугачева и ее муж телеведущий Максим Галкин уехали из России в Израиль, появились в начале марта, напоминает Газета.Ru.

Сам Галкин позднее признался, что покинул Россию и уехал в Израиль из-за возникших финансовых трудностей. Он попросил не упрекать его в предательстве и подчеркнул, что продолжает с трепетом относиться к российскому зрителю и хочет снова выступать перед соотечественниками.

Ранее сообщалось, что Максима Галкина заменили на другого ведущего в шоу на Первом канале.

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