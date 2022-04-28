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Жизнь

Максима Галкина заменили на другого ведущего в шоу на Первом канале

Телеведущего Максима Галкина, по предварительным данным, заменили в передаче «Сегодня вечером» на Первом канале.

Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Максим Галкин на шоу Насти Ивлеевой
Скрин с видео

Согласно информации издания, проект с участием шоумена в течение нескольких месяцев стоял на паузе.

Но недавно «Сегодня вечером» продолжили снимать. При этом самого Галкина не позвали на съемки в Останкино, пишут в СМИ.

Предварительно, шоу, которое Галкин вел пять лет, будет уже без его участия. Съемки планируют закончить в ближайшее время, чтобы показать зрителям «Сегодня вечером» уже к 9 Мая.

В настоящий момент точных данных, кто станет новым ведущим, сменившим Галкина, нет, пишет Газета.Ru.

«Звучали имена Александра Олешко, Нонны Гришаевой, Дмитрия Борисова и других. Возможно, вернется формат с двумя или вообще несколькими ведущими», — объяснил источник изданию.

Ранее СМИ выясняли, почему Алла Пугачева вместе с семьей уехала в Израиль.

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.

В конце февраля Алла Пугачева и Максим Галкин вместе с детьми уехали из России, обосновавшись в съемной вилле в Кейсарии.

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