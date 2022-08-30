Эгглстон родился 18 октября 1965 году в США. Он учился в Калифорнийском институте искусств.
Свою карьеру начал в студиях Warner Bros и Amblin Entertainment, а в Pixar пришел в 1993 году.
Знакомство с Pixar у художника началось с работы над мультфильмом «История игрушек». Тогда он получил премию Annie Awards за лучшее художественное руководство.
Через четыре года уже полноценный художник снял короткометражку «О птичках», принесшую ему первый «Оскар».
Ральф Эгглстон работал художником-постановщиком в знаменитых мультфильмах «История игрушек», «Король Лев», «Аладдин», «Покахонтас», «Тачки» и «Суперсемейка».
Среди других его проектов — «Вверх», «Корпорация монстров», «Рататуй» и «В поисках Немо», а также вышедший в 2020 году мультфильм «Душа».
Эгглстон в 2010 году занял пост художественного руководителя и главного декоратора Pixar.
Как сообщает The Hollywood reporter, он был предан классической «бумажной» анимации.
«Наша профессия — ручка и бумага», — говорил он.
Эгглстон скончался в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.