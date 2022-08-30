30 августа
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Жизнь

Скончался Ральф Эгглстон. Кто это, чем знаменит, и какие его мультфильмы — самые известные

На 57 году жизни скончался режиссер и художник Ральф Эгглстон. Без него мир не увидел бы «Короля льва», «Аладдина» и «Историю игрушек». Вспоминаем биографию художника-постановщика.

Кадр из фильма "Король Лев".
Кадр из фильма "Король Лев".
YouTube.
1
Биография Ральфа Эгглстона

Эгглстон родился 18 октября 1965 году в США. Он учился в Калифорнийском институте искусств.

Свою карьеру начал в студиях Warner Bros и Amblin Entertainment, а в Pixar пришел в 1993 году.

Мультфильм &quot;В поисках Немо&quot;
Мультфильм «В поисках Немо»
Кинопоиск
2
Первый Оскар

Знакомство с Pixar у художника началось с работы над мультфильмом «История игрушек». Тогда он получил премию Annie Awards за лучшее художественное руководство.

Через четыре года уже полноценный художник снял короткометражку «О птичках», принесшую ему первый «Оскар».

3
Работа над шедеврами

Ральф Эгглстон работал художником-постановщиком в знаменитых мультфильмах «История игрушек», «Король Лев», «Аладдин», «Покахонтас», «Тачки» и «Суперсемейка».

Среди других его проектов — «Вверх», «Корпорация монстров», «Рататуй» и «В поисках Немо», а также вышедший в 2020 году мультфильм «Душа».

Мультфильм &quot;Душа&quot;
Мультфильм «Душа»
скрин из трейлера
4
Отношение к творчеству

Эгглстон в 2010 году занял пост художественного руководителя и главного декоратора Pixar.

Как сообщает The Hollywood reporter, он был предан классической «бумажной» анимации.

«Наша профессия — ручка и бумага», — говорил он.

5
Смерть художника

Эгглстон скончался в возрасте 56 лет от рака поджелудочной железы.

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