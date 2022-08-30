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Первый Оскар

Знакомство с Pixar у художника началось с работы над мультфильмом «История игрушек». Тогда он получил премию Annie Awards за лучшее художественное руководство.

Через четыре года уже полноценный художник снял короткометражку «О птичках», принесшую ему первый «Оскар».