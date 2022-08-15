Художник Дмитрий Врубель умер от ковида. Что известно об авторе легендарного граффити с Брежневым

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Биография Врубеля

Дмитрий Врубель родился 14 июля 1960-го в Москве. Свое первое художественное произведение — картину «Суд Пилата» — он создал в 15 лет. В 1979 году он учился в МГПИ на художественно-графическом факультете. С 1983 года он член союза художников СССР, а с 1993 года — союза художников Берлина.

С 2010-го вместе с супругой-художницей Викторией Тимофеевой и сыном Михаилом он жил в Германии.