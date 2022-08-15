15 августа
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Жизнь

Художник Дмитрий Врубель умер от ковида. Что известно об авторе легендарного граффити с Брежневым

Художник Дмитрий Врубель скончался от ковида в возрасте 62 лет накануне, 14 августа. Что известно о жизни худовжника, создавшего граффити с целующемся Леонидом Брежневым, и причине его смерти — в нашем материале.

Знаменитое граффити "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви"
Знаменитое граффити "Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви"
Bundesarchiv, B 145 Bild-F088809-0038
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Чем знаменит Дмитрий Врубель?

Дмитрий Врубель — российский и немецкий художник, работавщий в стиле соц-арт. Он известен по композиции «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» — с поцелуем главы СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.

Дмитрий Врубель
Дмитрий Врубель
facecollection.ru
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Биография Врубеля

Дмитрий Врубель родился 14 июля 1960-го в Москве. Свое первое художественное произведение — картину «Суд Пилата» — он создал в 15 лет. В 1979 году он учился в МГПИ на художественно-графическом факультете. С 1983 года он член союза художников СССР, а с 1993 года — союза художников Берлина.

С 2010-го вместе с супругой-художницей Викторией Тимофеевой и сыном Михаилом он жил в Германии.

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Чем прославилось граффити с Брежневым?

Дмитрий Врубель создал композицию «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» в 1990 году на восточной стороне Берлинской стены. Она стала одним из символов воссоединенной Германии. В народе граффити прозвали «Братским поцелуем».

В 2009 году работу смыли при ремонте Берлинской стены. Но художник отреставрировал изображение.

Реставрация композиции &quot;Братский поцелуй&quot;
Реставрация композиции «Братский поцелуй»
Wikimedia Commons
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Совместные работы Дмитрия Врубеля с другими художниками

В 2001 году Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева выпустили календарь «Двенадцать настроений президента», посвященный президенту России Владимиру Путину.

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Смерть Дмитрия Врубеля

Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова сообщила о смерти художника в социальных сетях.

«Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям», — написала она.

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Причины смерти

В конце июня художник заразился ковидом, его госпитализировали. По словам Тимофеевой, его сердце не справлялось с болезнью, и ему установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, а также ввели в искусственную кому. Четыре недели Дмитрий находился в критическом состоянии, после чего скончался.

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