Художник Дмитрий Врубель умер от ковида. Что известно об авторе легендарного граффити с Брежневым

Дмитрий Врубель — российский и немецкий художник, работавщий в стиле соц-арт. Он известен по композиции «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» — с поцелуем главы СССР Леонида Брежнева и руководителя ГДР Эриха Хонеккера.
Дмитрий Врубель родился 14 июля 1960-го в Москве. Свое первое художественное произведение — картину «Суд Пилата» — он создал в 15 лет. В 1979 году он учился в МГПИ на художественно-графическом факультете. С 1983 года он член союза художников СССР, а с 1993 года — союза художников Берлина.
С 2010-го вместе с супругой-художницей Викторией Тимофеевой и сыном Михаилом он жил в Германии.
Дмитрий Врубель создал композицию «Господи! Помоги мне выжить среди этой смертной любви» в 1990 году на восточной стороне Берлинской стены. Она стала одним из символов воссоединенной Германии. В народе граффити прозвали «Братским поцелуем».
В 2009 году работу смыли при ремонте Берлинской стены. Но художник отреставрировал изображение.
В 2001 году Дмитрий Врубель и Виктория Тимофеева выпустили календарь «Двенадцать настроений президента», посвященный президенту России Владимиру Путину.
Главный редактор The Art Newspaper Russia Милена Орлова сообщила о смерти художника в социальных сетях.
«Дима Врубель умер. Мои соболезнования всем близким и друзьям», — написала она.
В конце июня художник заразился ковидом, его госпитализировали. По словам Тимофеевой, его сердце не справлялось с болезнью, и ему установили желудочковый аппарат вспомогательного кровообращения, а также ввели в искусственную кому. Четыре недели Дмитрий находился в критическом состоянии, после чего скончался.