В Барнауле покажут картины Шишкина, Айвазовского и Левитана

5 июля в Художественном музее Алтайского края открывается выставка «Жизнь трех стихий». На ней будут представлены бессмертные шедевры пейзажной живописи выдающихся художников.

На выставке будут представлены подлинные шедевры пейзажной живописи XVIII — нач. XX века из коллекции музея. Всего в экспозиции — 24 работы.

Посвящена она 190-летию со дня рождения великого русского пейзажиста Ивана Ивановича Шишкина.

Помимо Шишкина, в музее будут картины Ивана Айвазовского, Алексея Саврасова, Исаака Левитана, Петра Верещагина, Владимира Вучичевича-Сибирского и многих других.

«Достоинство выставки не только в именах известных мастеров, но и в художественном качестве произведений. В каждом из них живут три вечные стихии — земля, вода, небо», — говорится на сайте музея.

Выставка «Жизнь трех стихий» продлится до 16 октября.