Барнаульцев приглашают на выставку роботов

Гостям выставки предлагают побыть «бесстрашным пилотом Истребителя», душевно побеседовать с роботом Чаппи, «оживить» рыбу в виртуальном аквариуме, а также познакомиться с инновационными роботами со всего мира.
Кроме того, посетители смогут поучаствовать в «Шоу поющих молний», посетить Театр роботов, собрать кубик Рубика на скорость, стать 3D-художником и изготовить ручку из воска.
Цена билета
- В будни — 390−490 рублей.
- В выходные — 490−590 рублей.
- Групповой — 390 рублей.
Выставка работает в ТРЦ «Арена» (Павловский тракт, 188) с 11:00 до 20:00.