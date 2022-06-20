Барнаульцев приглашают на выставку роботов

Выставка роботов и передовых технологий Robocity проходит в барнаульском ТРЦ «Арена». Она продлится до 31 июля.

Гостям выставки предлагают побыть «бесстрашным пилотом Истребителя», душевно побеседовать с роботом Чаппи, «оживить» рыбу в виртуальном аквариуме, а также познакомиться с инновационными роботами со всего мира.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать в «Шоу поющих молний», посетить Театр роботов, собрать кубик Рубика на скорость, стать 3D-художником и изготовить ручку из воска.