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Барнаульцев приглашают на выставку роботов

Выставка роботов и передовых технологий Robocity проходит в барнаульском ТРЦ «Арена». Она продлится до 31 июля.

Робот. Новые технологии.
Робот. Новые технологии.
pixabay.com.

Гостям выставки предлагают побыть «бесстрашным пилотом Истребителя», душевно побеседовать с роботом Чаппи, «оживить» рыбу в виртуальном аквариуме, а также познакомиться с инновационными роботами со всего мира.

Кроме того, посетители смогут поучаствовать в «Шоу поющих молний», посетить Театр роботов, собрать кубик Рубика на скорость, стать 3D-художником и изготовить ручку из воска.

Цена билета

  • В будни — 390−490 рублей.
  • В выходные — 490−590 рублей.
  • Групповой — 390 рублей.

Выставка работает в ТРЦ «Арена» (Павловский тракт, 188) с 11:00 до 20:00.

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