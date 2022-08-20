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Происшествия

Умер Сергей Григорьев, голос Фили из «Спокойной ночи, малыши»

Умер Сергей Григорьев, артист, музыкант и кукловод, чьим голосом говорил пес Филя в известной советской и российской детской передаче «Спокойной ночи, малыши». Ему было 64 года. Об этом сообщает Пятый канал.

Сергей Григорьев
Сергей Григорьев
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По словам актрисы Ирины Озерной, похороны культурного деятеля пройдут 21 августа. О причине смерти ничего не сообщается.

Сергей Григорьев радовал детей в передаче «Спокойной ночи, малыши» на протяжении более 15 лет — с 1987 по 2014 года.

Ранее сообщалось, что в Токио на 97 году жизни умерла известный японский дизайнер Ханаэ Мори.

Ханаэ Мори разработала костюмы для десятков фильмов, несколько линеек формы для бортпроводников авиакомпании Japan Airlines, японскую школьную форму и свадебное платье для императрицы Японии Масако.

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