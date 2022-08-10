10 августа
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Происшествия

Сразу после слов о встрече с Богом умер дипломат во время саммита

Саудовский дипломат Мохаммад аль-Кахтани умер во время арабо-африканской конференции в Египте, как только завершил выступление перед участниками саммита, сообщает tahiamasr.com.

Каир. Египет.
Каир. Египет.
СС0

Представитель дипмиссии принимал принимал участие в обсуждении борьбы с контрафактной продукцией — перед тем, как потерять сознание, дипломат рассказал о том, как взаимодействуют Саудовская Аравия и Египет.

«Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем» — сказал Аль-Кахтани, обращаясь к производителями контрафактной продукции.

Сразу после того аль-Кахтани потерял сознание и упал рядом с кафедрой, за которой выступал, пишет Газета.Ru.

К нему сразу подбежали врачи, а также супруга дипломата. Однако спасти его не удалось.

В настоящее время причин смерти аль-Кахтани не уточняют.

Ранее россиянин в мучениях умер после обрезания.

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