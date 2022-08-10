Сразу после слов о встрече с Богом умер дипломат во время саммита

Представитель дипмиссии принимал принимал участие в обсуждении борьбы с контрафактной продукцией — перед тем, как потерять сознание, дипломат рассказал о том, как взаимодействуют Саудовская Аравия и Египет.
«Ни для кого нет положения и никакой ценности, кроме тех, кто встретил своего Господа со здоровым сердцем» — сказал Аль-Кахтани, обращаясь к производителями контрафактной продукции.
Сразу после того аль-Кахтани потерял сознание и упал рядом с кафедрой, за которой выступал, пишет Газета.Ru.
К нему сразу подбежали врачи, а также супруга дипломата. Однако спасти его не удалось.
В настоящее время причин смерти аль-Кахтани не уточняют.
Ранее россиянин в мучениях умер после обрезания.