18 августа
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Жизнь

Умерла автор свадебного платья для японской императрицы

В Токио на 97 году жизни умерла известный японский дизайнер Ханаэ Мори, сообщает «Киодо».

Бабочка на цветке. Лето.
Бабочка на цветке. Лето.
Михаил Хаустов

Сын Ханаэ — Акира — планирует организовать прощание, однако точная дата пока не известна, пишет «Коммерсантъ».

«Восток встречается с Западом»

В 1965-м, после презентации в Нью-Йорке коллекции «Восток встречается с Западом», к Мори пришло признание.

Дальше, в 1970-х, дизайнер открыла выставочные залы и дома моды в Лондоне, Нью-Йорке и Париже. Она стала единственным дизайнером из Азии, принятым парижскую гильдию модельеров.

Княгиня

В 1976 году княгиня Монако Грейс Келли пригласила Мори устроить показ в княжестве, напоминает Газета.Ru.

Стюардессы и императрица

Ханаэ Мори разработала костюмы для десятков фильмов, а также несколько линеек формы для бортпроводников авиакомпании Japan Airlines, пишет bfm.ru.

Кроме того, в форму от кутюрье одевали японских школьников.

Помимо этого, модельер прославилась как автор свадебного платья для японской императрицы Масако, которое она надела на торжество в 1993 году. Тогда была невестой еще наследного принца, а сейчас императора Японии Нарухито.

Понятие моды

На дизайн Мори вдохновляли бабочки. У нее даже вышла книга «Мода — бабочка, перелетающая границы».

Напомним, в Японии умер легендарный модельер и производитель именного парфюма Иссэй Миякэ. Философия, которой он следовал на творческого пути, основывалась на принципе One Piece of Cloth («Кусок ткани»).

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