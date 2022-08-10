Умер легендарный модельер и производитель именного парфюма

Умер легендарный японский модельер Иссэй Миякэ, основатель модного дома Issey Miyake. Он — один из наиболее известных мировых модельеров одежды и производитель духов своего имени.

Ему было 84 года, сообщает агентство «Киодо». Миякэ умер еще 5 августа, но стало известно об этом накануне — сообщила семья. Причиной называется гепатоцеллюлярная карцинома, то есть рак печени.

Бомбардировка

Он родился 22 апреля 1938 года в Хиросиме и еще ребенком стал свидетелем ядерной бомбардировки Хиросимы.

В той трагедии он потерял мать, а сам получил недуг на всю жизнь — модельер имел сильно выраженную хромоту.

Индустрия моды

Свое начальное художественное образование Миякэ получил в Токио, а первые шаги в модной индустрии начинал делать в Givenchy и Guy Laroche в Париже и в Geoffrey Beene в Нью-Йорке, пишет «Российская газета».

Философия и водолазка

Философия, которой следовал модельер Миякэ на протяжении своего творческого пути, основывалась на принципе One Piece of Cloth («Кусок ткани»).

Дело в том, что дизайнер старался сохранять целостность ткани на человеке и отдавал предпочтение максимально простому крою.

Одной из отличительных черт созданной им одежды стала плиссировка — мелкие складки, создающие эффект легкости. Однако практически каждому известен другой предмет одежды, созданный Миякэ, — черная водолазка основателя Apple Стива Джобса, пишет bfm.ru.

Любовь к этому базовому предмету гардероба началась в 1990 году, когда Джобс побывал в офисе Sony в Японии и увидел, что носят сотрудники, пишет peopletalk.ru. Тогда он обратился к Иссэю Миякэ с просьбой сделать то же самое для него и его команды. Правда, идея носить исключительно черные водолазки в команде Apple не прижилась, так что разработанная униформа стала ассоциироваться именно с Джобсом. В его гардеробе было около сотни одинаковых черных моделей.

Ранее скоропостижно скончалась создатель первых бутиков и икона стиля российской индустрии моды.