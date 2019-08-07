Скоропостижно скончалась создатель первых бутиков и икона стиля российской индустрии моды

Она скончалась на 62-м году жизни в Италии после продолжительной болезни, которая спровоцировала отказ всех органов в один момент, несмотря на то, что болезнь находилась в стадии ремиссии, пишет Super.

Ей стало плохо на отдыхе в Италии после ужина с блюдами морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок.

Он и спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт, ставший причиной смерти женщины. Врачи боролись за ее жизнь почти сутки.

Сообщение ЦУМа

«Сегодня индустрию моды невозможно представить без Аллы Константиновны. Присоединившись к Mercury в 1995 году, каждый день она посвящала тому, чтобы стать на шаг ближе к своей мечте: сделать компанию Mercury, а потом и ЦУМ, и ДЛТ лидером на рынке и стандартом непревзойденного качества для любителей и ценителей моды. Это большая потеря для всех нас», — говорится в сообщении пресс-службы ЦУМа.

Эксперты моды

Алена Долецкая,

бывший главный редактор российского Vogue:

Алла Константиновна — уникальный и во многом неповторимый человек почти со всех точек зрения. Она умела дружить, мало кто так умел. Сейчас, в 2019 году, люди немножечко забывают о том, что такое настоящая дружба. Она дружила масштабно, щедро, я имею в виду не меркантильную сторону щедрости, я имею в виду щедрость настоящую, душевную. Большой, невероятно преданный своей профессии человек, каких очень мало.

Семь лет назад Алла Вербер рассказывала, что в 2008 году у нее обнаружили рак крови, но ей удалось победить болезнь.

Александр Васильев,

историк моды:

Она обожала моду, обожала гламур, была, безусловно, феей русского гламура. Ее связи с итальянским дизайном, с французским дизайном сделали магазин, для которого она работала, потрясающим храмом моды, а ее любовь к жизни была легендарной. Она была очень щедрым, очень широким человеком. Она помогала многим артистам, многим модельерам. Надо сказать, что ее уход будет очень печальной страницей для многих людей в индустрии моды. К сожалению, никто живым из жизни не выходил, но такой жизнелюб, как Алла, смогла распрощаться с жизнью в один момент, моментально.

Пост Татьяны Навки

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка посвятила пост Алле Вербер в Instagram.

«Это так больно, так нечестно… Когда уходят такие прекрасные люди, друзья, когда уходят так скоропостижно… <…> Не могу поверить, что такое могло произойти!!! Это несказанная утрата, как необыкновенной женщины, как матери, бабушки, дочери, подруги!!! Сердце рвется на части, не хочется в это верить… <…> Одним ангелом на небе стало больше…», — написала спортсменка.

Что известно об Алле Вербер

Алла Вербер — одна из самых влиятельных и успешных женщин-предпринимателей России, пишет bfm.ru.

Она с юных лет отличалась необыкновенным чутьем в отношении тенденций моды и стиля.

В середине 1970-х Вербер эмигрировала в Канаду и вернулась на родину лишь 20 лет спустя, заняв высокую должность в торговом доме «Москва». Именно с подачи Вербер в России начали один за одним открываться бутики известных мировых брендов. В 2003 года она стала фэшн-директором ЦУМа.

Американские фэшн-эксперты не раз называли Вербер «самым могущественным байером одежды в мире». За время работы в Mercury, как сообщается на сайте Аллы Вербер, она привезла в Россию более 500 брендов, составивших ассортимент ЦУМа, магазинов Третьяковского проезда и других бутиков.

Журнал Time включал Вербер в список самых влиятельных женщин в мире моды.