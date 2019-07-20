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Порнорежиссер снял обнаженную Диану Шурыгину

Оскандалившаяся звезда ток-шоу, 20-летняя Диана Шурыгина снялась в эротическом клипе порнорежиссера Сергея Михайлова (более известного как Боб Джек), пишет StarHit со ссылкой на шоумена Стаса Барецкого. Он отметил, что Шурыгина «нормальная девчонка».

Диана Шурыгина.
Диана Шурыгина.
Скриншот видео 1tv.ru

Съемки прошли в Санкт-Петербурге. Девушка была полностью голой, для роли разделся и Барецкий. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва, добавил он и больше подробностей не раскрыл.

«Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви. Ее история с изнасилованием также доказывает это. Я не утрирую, надо лишь посмотреть на все с другой стороны», — отметил он шоумен.

Напомним, Диана Шурыгина «прославилась» после своего участия в программе «Пусть говорят», где она обвинила в изнасиловании одного из своих знакомых. Осенью она вышла замуж за оператора с «Первого канала» Андрея Шлягина, а не так давно изъявила желание восстановить девственность, о чем сообщила в телешоу.

Ранее портал Super.ru опубликовал в своем аккаунте Instagram отрывок из дебютной песни Дианы Шурыгиной. Девушка выпустила сингл с певцом Сашей Актом под названием «Полетели».

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