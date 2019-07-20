Порнорежиссер снял обнаженную Диану Шурыгину

Оскандалившаяся звезда ток-шоу, 20-летняя Диана Шурыгина снялась в эротическом клипе порнорежиссера Сергея Михайлова (более известного как Боб Джек), пишет StarHit со ссылкой на шоумена Стаса Барецкого. Он отметил, что Шурыгина «нормальная девчонка».

Съемки прошли в Санкт-Петербурге. Девушка была полностью голой, для роли разделся и Барецкий. Клип сняли для молодого миллионера и начинающего певца Дениса Реброва, добавил он и больше подробностей не раскрыл.

«Нормальная девчонка, готовая на многое пойти ради любви. Ее история с изнасилованием также доказывает это. Я не утрирую, надо лишь посмотреть на все с другой стороны», — отметил он шоумен.

Напомним, Диана Шурыгина «прославилась» после своего участия в программе «Пусть говорят», где она обвинила в изнасиловании одного из своих знакомых. Осенью она вышла замуж за оператора с «Первого канала» Андрея Шлягина, а не так давно изъявила желание восстановить девственность, о чем сообщила в телешоу.

Ранее портал Super.ru опубликовал в своем аккаунте Instagram отрывок из дебютной песни Дианы Шурыгиной. Девушка выпустила сингл с певцом Сашей Актом под названием «Полетели».