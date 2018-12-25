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После перепалки Шнурова и Собчак в Госдуме предлагают ввести штраф за маты в соцсетях

Матерная перепалка в стихах между Сергеем Шнуровым и Ксенией Собчак может стать поводом для появления в России закона, наказывающего за нецензурщину в социальных сетях, пишут Дни.ru.

Ксения Собчак.
Ксения Собчак.
instagram.com/xenia_sobchak

С такой инициативой выступил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, к постам Шнурова уже все привыкли, но то, что с ним в диалог вступают другие публичные личности, это перебор.

Я предлагаю ввести многомиллионные штрафы в отношении всех публичных людей, которые открыто употребляют мат у себя в социальных сетях. У них десятки, сотни тысяч и даже миллионы подписчиков, среди которых наверняка немало детей и подростков, а они открыто используют нецензурную брань. Вот Собчак тоже на днях «отличилась». Ксюша вообще к мату прибегает довольно часто, судя по ее страничке в Instagram. Вот именно ее и Шнура я бы хотел привести в пример из-за кого стоит ввести эти штрафы с публичных людей за мат в их публикациях в социальных сетях.

Группировка &quot;Ленинград&quot;в Шерегеше.
Группировка «Ленинград"в Шерегеше.
instagram.com/lesohodov

Напомним, что накануне Шнуров в Instagram зарифмовал свое отношения к слухам по поводу возможного расставания Ксении Собчак с ее мужем Максимом Виторганом.

В стихотворении музыкант обвинил телеведущую в том, что она вытаскивает на всеобщее обозрение личные дела. При этом лидер группировки «Ленинград» использовал в стихотворении мат. Собчак в той же соцсети ответила Шнурову стихотворением с использованием матерных слов.

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