После перепалки Шнурова и Собчак в Госдуме предлагают ввести штраф за маты в соцсетях

С такой инициативой выступил член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. По его словам, к постам Шнурова уже все привыкли, но то, что с ним в диалог вступают другие публичные личности, это перебор.

Я предлагаю ввести многомиллионные штрафы в отношении всех публичных людей, которые открыто употребляют мат у себя в социальных сетях. У них десятки, сотни тысяч и даже миллионы подписчиков, среди которых наверняка немало детей и подростков, а они открыто используют нецензурную брань. Вот Собчак тоже на днях «отличилась». Ксюша вообще к мату прибегает довольно часто, судя по ее страничке в Instagram. Вот именно ее и Шнура я бы хотел привести в пример из-за кого стоит ввести эти штрафы с публичных людей за мат в их публикациях в социальных сетях.